Rocco Siffredi, contro Fedez: “Lui si fa ospitare dappertutto gratis”

Dopo quanto dichiarato recentemente da Fedez, Rocco Siffredi ha voluto replicare duramente a quanto detto dal rapper. Attraverso un’intervista, il pornoattore si è scagliato contro il marito di Chiara Ferragni, rivelando qualche indiscrezione proprio sul giudice di X-Factor.

“Lui si fa ospitare dappertutto gratis” – Il tutto ha avuto inizio durante una diretta su Instagram, dove il rapper ha parlato proprio di Siffredi e sul perché non è mai stato ospite a Muschio Selvaggio. Il cantante, infatti, ha rivelato che l’attore avrebbe chiesto un cachet per presenziare al suo podcast: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”.

Davanti alle parole di Fedez, l’ex volto dell’Isola dei Famosi ha voluto dire la sua versione. Intervistato recentemente da MowMag, l’uomo non ha affatto smentito quanto detto dal giudice di X-Factor, ammettendo che anche quest’ultimo fa lo stesso. “Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo”, ha così spiegato l’attore.

Continuando con il suo racconto, Rocco Siffredi ha aggiunto:

“Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis. Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”. E ancora: “Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.