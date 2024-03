Rocco Siffredi, l’intima rivelazione della moglie: “All’inizio è stato difficile, Rocco si comportava come sul set”

Nei giorni scorsi Netflix ha fatto uscire Supersex, la serie tv che vuole raccontare la vita del porno divo Rocco Siffredi. Rozsa Tassi, moglie del noto pornoattore, ha deciso di cogliere l’occasione per raccontare il suo matrimonio con Rocco.

“All’inizio è stato difficile, Rocco si comportava come sul set” – Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la donna ha parlato del suo rapporto con il marito, con cui è sposata da ben trent’anni. Rozsa ha voluto parlare della loro intimità di coppia, non nascondendo le difficoltà iniziali:

“All’inizio, nell’intimità con me, Rocco si comportava come sul set: girati di qua, mettiti così. Ci ho messo un anno a trovare il coraggio di dirgli che non mi piaceva, che volevo altri gesti, altre tenerezze. Ha capito”.

La donna ha inoltre voluto precisare che la loro è una vita di coppia normale, da cui sono nati Leonardo e Lorenzo. Quest’ultimo, dopo aver conseguito la laurea in Economia, ha deciso di lavorare nella società del padre. Leonardo, invece, è laureato in Ingegneria meccanica ed è uno sportivo.

Rozsa non ha voluto nascondere le difficoltà incontrate in tutti questi anni di matrimonio, in particolare la crisi affrontata dopo che Rocco si è scoperto sessodipendente:

“Mentre era con una donna, gli partì per sbaglio una chiamata a me. Lo affrontai e mi confessò tutto il resto. Ero ferita, molto. Aveva infranto il nostro patto: sul lavoro fai ciò che vuoi, fuori no. ‘Devi curarti’, gli dissi”.

Scoperto il tradimento, la Tassi ha pensato di lasciare il marito: “Sì, perché aveva tradito la mia fiducia. Ma Rocco ci ha lavorato tanto. Ci abbiamo lavorato, insieme. Se c’è una cosa che abbiamo in comune è il fatto di essere cocciuti”.