Rocco Siffredi rivela il suo erede: “Stefano De Martino è il numero uno”

Rocco Siffredi, una vera icona del suo settore e uno dei volti più noti a livello internazionale, ha rivelato chi vedrebbe come suo potenziale successore. Durante un’intervista a Gurulandia, l’attore ha sorpreso tutti indicando Stefano De Martino come suo erede naturale, lodandone non solo l’aspetto fisico, ma anche le sue presunte “doti” fuori dal piccolo schermo.

“Se devo pensare a un mio erede, fuori dal mio settore, prima avrei detto Francesco Totti o Antonio Cassano, ma ora c’è qualcuno di davvero speciale, e non è un calciatore: Stefano De Martino. È forse anche peggio di me – ha scherzato Siffredi –. Non abbiamo mai condiviso esperienze in ambito lavorativo, ma posso garantirvi che lui avrebbe potuto fare il mio lavoro a occhi chiusi. Chiedete a Belen! Stefano è il numero uno, e lo dico con convinzione. Non mi sbaglio mai”.

Le parole di Siffredi si sono ricollegate a una dichiarazione di Belen Rodríguez, ex compagna di De Martino, che in un’intervista ha confermato che, sotto certi aspetti, Stefano è stato il miglior partner con cui sia stata. Siffredi, sempre sincero e diretto, non ha esitato a lodare pubblicamente le qualità del ballerino e conduttore, sottolineando che avrebbe potuto primeggiare anche nel suo campo.

La serie su Netflix

L’attore ha poi parlato della serie Netflix dedicata alla sua vita, confermando che è basata quasi interamente sulla sua vera storia, con alcune parti romanzate per proteggere i membri della sua famiglia. “La serie racconta la mia vita al 110%. Alcuni dettagli sono stati modificati solo per tutelare i miei familiari, ma non sarei mai in grado di fingere o di essere qualcun altro. Non so se ci sarà una seconda stagione, è già difficile fare una serie su una persona ancora viva, farne un’altra potrebbe significare che è finita male”, ha detto con il suo solito tono ironico.

Siffredi ha anche raccontato come ha scelto Alessandro Borghi per interpretarlo nella serie: “L’ho scelto io, insieme alla produzione, e ho detto subito che era perfetto per il ruolo. Lo avevo già apprezzato in Suburra e nel film su Stefano Cucchi. È stato davvero straordinario. L’unico momento in cui non sembrava me stesso era nelle scene con le donne, perché lo vedevo un po’ arrabbiato”. Siffredi ha poi rivelato un aneddoto curioso sulla produzione: “All’inizio avevamo pensato di fargli indossare una protesi, ma alla fine non ne ha avuto bisogno e me l’ha restituita. Borghi è grande”.