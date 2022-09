Rocco Siffredi, su Totti e Ilary: “È una calcolatrice”

Sulla situazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, è intervenuto anche Rocco Siffredi. Dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma per il Corriere della Sera, i riflettori si sono puntati nuovamente sulla fine del suo matrimonio con la conduttrice.

“È una calcolatrice” – In un’intervista a Mow, Siffredi ha voluto dire la sua sulla chiacchieratissima separazione tra Francesco e Ilary. Il porno attore ha rivelato di conoscere l’ex coppia, provando più simpatia verso l’ex calciatore.

Sui due ex coniugi, Siffredi ha dichiarato: “Quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”

L’ex naufrago ha poi detto la sua sulle ultime dichiarazioni di Totti, prendendo le sue parti: “Il suo è stato un atto di coraggio e amore. Nei confronti della moglie, si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia”.

Durante l’intervista, Rocco ha rivelato di aver sentito in privato l’ex calciatore e di avergli dato dei consigli. Secondo il porno attore, infatti, Ilary e Francesco si pentiranno di aver deciso di mettere fine al loro matrimonio.

Sulla questione tradimento, Siffredi ha le idee chiare: “Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”.