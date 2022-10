Rocco Vata nel mirino anche della Roma

La Roma si sarebbe inserita alla corsa per Rocco Vata, talento classe 2005 del Celtic che sta intrigando mezza Europa

Nome italiano, ma italiano non è. Rocco Vata nasce a Glasgow in Scozia il 18 aprile 2005 ed è di nazionalità irlandese. Un mix di più cose, insomma, ma chi è essenzialmente? Il centrocampista 17enne è il nuovo prodigio del Celtic.

Tanto prodigio da aver stregato gran parte delle società europee, con la Roma che si è iscritta alla corsa per averlo. Il calciatore attualmente gioca nel Celtic Reserves, ma ha debuttato anche in Youth League. Su di lui tante squadre, tra cui anche altre italiane insieme ai giallorossi.

Tanta fila

Oltre ai giallorossi, infatti, ci sarebbero anche Milan e Juventus. Un talento seguito dalle italiane, con un nome italiano ma che non si direbbe parli la lingua. L’inglese è il suo linguaggio, così come quello che potrebbe essere in futuro.

Infatti, la possibilità che si sposti in Inghilterra c’è con anche Arsenal e Manchester City sul talento. La corte delle due big di Premier League sembra farsi sempre più pesante, con Vata che potrebbe finire intrigato dal restare nel Regno Unito e giocarsi le sue chances nel campionato più ricco al mondo.

Juventus, Milan e Roma restano però in fila sperando di riuscire a strappare il sì di un giocatore che in futuro potrebbe far vedere ottime cose. Il nome italiano sembra attirare molto le squadre nostrane, anche se primariamente sarebbero le capacità tecniche a stupire. Gioca come trequartista, parla inglese e ha un nome italiano.