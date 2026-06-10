Rocío Muñoz Morales, la sua frequentazione con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele: i dettagli

Recentemente, Rocío Muñoz Morales, ha rilasciato un’intervista a “Magazine F”, in cui ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. Inaspettatamente la sua frequentazione con Andrea Iannone sta proseguendo.

I due per diverso tempo non sono stati sotto i riflettori del gossip, passando inosservati. Eppure, il loro legame c’è ancora e continua a crescere. Non sono, però, fidanzati. La stessa donna ha precisato di ritenersi “single”. Le sue parole sul pilota non lasciano ombra di dubbio: “Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra“.

Dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova, Rocío non ha attraversato un bel periodo. Dopo svariati mesi, ha deciso di fidarsi nuovamente dell’amore:” Non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato, come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”. Ovviamente, prima che un legame diventi stabile, c’è bisogno che trascorra diverso tempo. Non vede, infatti, la necessità di” dover subito capire, sapere, mettere l’etichetta. Ma i sentimenti non sono mai semplici. E semplificarli vuol dire banalizzarli”.

La Morales e Iannone si stanno vivendo la frequentazione per quello che è, senza correre e rimettendo tutto al destino. L’attrice ha anche commentato la fine della sua storia d’amore con Raoul Bova, padre delle sue due figlie Luna ed Alma. In modo molto lucido, la donna ha espresso le seguenti parole sull’ex marito: “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante”.

“La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c’era ancora, c’è sempre stato, bastava cercarlo. Certo che ho sofferto. Ma con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo“. Grazie alla sua famiglia ed ai suoi cari, Rocìo ha ritrovato se stessa ed è riuscita ad andare avanti.