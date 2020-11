Rodriguez, Belen difende il fidanzato Antonino: ecco cosa è successo su Instagram

Belen Rodriguez è tornata finalmente a sorridere con Antonino Spinalbese, hairstylist conosciuto quest’estate in vacanza, quando la showgirl argentina aveva urgentemente bisogno di un parrucchiere. Da quel giorno i due non si sono più lasciati e pare che siano parecchio innamorati.

Da quando sono usciti allo scoperto Belen e Antonino non fanno altro che scambiarsi dediche e commenti d’amore sui rispettivi profili social, non hanno più bisogno di nascondersi. Pare, quindi, che Belen Rodriguez abbia ufficialmente dimenticato l’ex marito Stefano De Martino, con il quale condivide il piccolo Santiago.

BELEN DIFENDE ANTONINO – In queste ultime ore, sta girando sul web un commento della showgirl argentina sul suo fidanzato. A quanto pare, non tutti hanno accettato questo amore e un po’ per invidia, un po’ per cattiveria gratuita, non sempre arrivano dolci commenti sui loro profili social.

Su Instagram una donna ha commentato molto acidamente uno scatto di Antonino, definendolo “il portaborse” di Belen, forse perché meno famoso di lei e più giovane. A quel punto, è arrivata in sua difesa proprio Belen Rodriguez, la quale non si è risparmiata con l’ironia. “Però! la mia borsa è più bella della tua!” con tanto di faccine sorridenti, per placare l’inutile polemica.

Insomma, la Rodriguez è molto innamorata e guai a sminuire il suo compagno. Non sappiamo se poi l’utente abbia continuato la polemica, tuttavia, Belen ha sicuramente spento ogni sorta di critica nei confronti di Antonino.