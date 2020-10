Rodriguez, Belen paparazzata spaventa i fan: “Magrissima”

Belen Rodriguez è finita nuovamente nell’occhio del ciclone, questa volta a causa della sua condizione fisica. Il settimanale Oggi ha pubblicato sulle proprie pagine alcuni scatti della showgirl argentina assieme alla sorella Cecilia, “l’unica che non la delude mai”. PER VEDERE LE FOTO DELLA RODRIGUEZ CLICCATE QUI.

PAPARAZZATA A MILANO – Il settimanale ha paparazzato Belen Rodriguez per le vie di Milano, città in cui risiede con la famiglia, assieme alla sorella minore Cecilia. “Magrissima, scura in volto e sorrisi tirati” è la descrizione del settimanale che ha pubblicato gli scatti. La showgirl argentina, effettivamente, appare leggermente sciupata e con un velo di tristezza in volto, forse dovuta all’estate turbolenta.

L’unica a non abbandonarla sembrerebbe proprio Cecilia, la sorella, descritta dal settimanale come quella che “non la delude mai”. Anche la minore delle Rodriguez non ha vissuto l’estate al cento per cento delle sue forze a causa della crisi con Ignazio Moser. Ora i due sembrerebbero essere tornati alla normalità.

LA SITUAZIONE SENTIMENTALE DI BELEN – Tuttavia, Belen Rodriguez non ha avuto la stessa fortuna della sorella e ha vissuto le vacanze in maniera turbolenta. Dopo la fine della storia con Stefano De Martino, la showgirl è stata letteralmente catapultata in un ciclone mediatico che l’ha vista, successivamente, protagonista di un triangolo amoroso con Alessia Marcuzzi. Nonostante le smentite, i dubbi sono rimasti e non è da escludere che i giornali di gossip stiano ancora indagando.

Durante le vacanze in terra campana, Belen ha avuto due flirt dapprima con Gianmaria Antinolfi e successivamente ad Ibiza con il parrucchiere Antonio Spinalbese, con il quale sembrerebbe continuare la frequentazione. I due, infatti, hanno festeggiato insieme il compleanno di lei, tuttavia, i fan sono preoccupati dopo aver visto le foto in questione.