Rodriguez, Belen sposa Antonino Spinalbese? La verità

Belen Rodriguez è finita spesso al centro del gossip dopo aver terminato per la seconda volta la sua relazione con Stefano De Martino. Dopo il primo lockdown, la showgirl argentina dichiarò di aver chiuso definitivamente con l’ex ballerino e durante l’estate iniziò una frequentazione con Antonino Spinalbese. Ad oggi, la Rodriguez è incinta di quest’ultimo, ma si sposeranno?

BELEN E ANTONINO PRESTO SPOSI? – In questi ultimi giorni, si è fatta sempre più insistente una voce circa un matrimonio della coppia prima della nascita della bambina in estate. I due non hanno mai commentato la vicenda per non alimentare polemiche e gossip, tuttavia, Giornalettismo ha spiegato come stanno le cose.

Gabriele Parpiglia, da sempre molto informato su questi temi, ha spiegato che la coppia non si sposerà, o meglio, non è nei loro pensieri al momento. “Al contrario dei rumors apparsi nelle ultime ore, Belen Rodriguez in questo momento pensa solo a diventare mamma” si legge su Giornalettismo.

Tuttavia, Parpiglia ci ha tenuto a specificare che le nozze sono escluse almeno per adesso, in futuro non si sa: “Niente nozze con il suo nuovo compagno e futuro papà Antonino, almeno per ora. La coppia ‘allarga’ la famiglia e per il matrimonio c’è e ci sarà ancora il giusto tempo”.

FUTURI GENITORI DI UNA BAMBINA – La coppia è in attesa di una bambina che dovrebbe nascere in piena estate. I futuri genitori sono emozionati all’idea di allargare la famiglia, nonostante le numerose polemiche. La piccola si chiamerà Luna Marie.