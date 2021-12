Rodriguez, Cecilia sparita da Instagram: l’appello della sorella Belen

In queste ore, Belen Rodriguez ha lanciato un appello a tutti i suoi follower per aiutare sua sorella Cecilia. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe essere vittima dell’algoritmo Instagram, per questo “scomparsa” agli occhi dei fan. Per chi non possiede i social o non ci lavora può essere un problema da niente, ma in realtà per personaggi simili può essere un grave problema.

La piccola Rodriguez si sfoga sui social

Cecilia si è infatti lamentata, assieme ad altri colleghi influencer, di avere meno copertura sui social. Per questo motivo, a causa dell’algoritmo Instagram che sta colpendo un po’ chiunque, sembrerebbe essere diventato più complicato comunicare e quindi lavorare. I fan a quanto pare hanno molta difficoltà a visualizzare stories e contenuti.

Belen in aiuto a Cecilia

La sorella maggiore delle Rodriguez ha deciso così di aiutare sua sorella esortando tutti i fan ad attivare le notifiche sui contenuti pubblicati da Cecilia. Una sorta, quindi, di sponsorizzazione in famiglia.

“A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche. Adesso vi lascio una foto…” ha detto la showgirl argentina.

Con Antonino

Come procede la presunta crisi con Antonino? A detta di Belen in realtà i due non si sono mai lasciati. Qual è quindi la verità dietro questa crisi?