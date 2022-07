Roger Ibanez tra Milan, Roma e Newcastle

Ibanez non è sicuro della propria permanenza a Roma, visto anche che Milan e Newcastle sembrano interessate al suo acquisto

Le voci di mercato non danno pace ai giallorossi. Se Zaniolo sembra poter rimanere in giallorosso, il destino di Roger Ibanez sembra essere più incerto. Il difensore brasiliano è tra i più coccolati sui social della società capitolina, ma è anche quello che può avere più mercato.

Ai giallorossi servirà un difensore, dunque improbabile che la cessione arrivi, ma si valuta comunque la cessione. Newcastle e Milan sono alla finestra, pronte ad offrire per accaparrarsi le prestazioni del classe ’98.

La Roma fa il prezzo, ma…

La possibilità che il giocatore vada via c’è, ma i giallorossi chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Il difensore brasiliano non sembra avere interesse nel partire, nonostante Milan e Newcastle sembrano intenzionate a fare più di un sondaggio per lui.

La Roma e il difensore ex Atalanta e Fluminense sono legati da un contratto fino al 2025, con José Mourinho che vorrebbe almeno provare a trattenere uno dei perni della sua difesa. Il giocatore sembra proiettato già sulla prossima stagione con i giallorossi e sembra voler continuare la sua avventura nella capitale.

Il classe ’98 si è reso protagonista di una buona stagione sotto il Colosseo, dove ha mostrato di essere in netta crescita e di poter fare ancor meglio. La Roma si è vista approcciata anche dal Tottenham qualche settimana fa, che però sembra intenzionato a virare su ben altri obiettivi. Intanto la società coccola il brasiliano, sperando di poterlo trattenere.