Roma, si fingono carabinieri per rapinare i rom nel campo nomadi: arrestati anche due poliziotti veri

A Roma, in Via Dei Gordiani, due carabinieri hanno inscenato una finta perquisizione con un obiettivo ben chiaro: compiere una rapina.

I due uomini si sono presentati, con distintivo al collo, alle porte di un villaggio rom come i “Carabinieri dei Parioli”. Con la scusa di dover fare un controllo per droga o armi, hanno messo in atto il loro piano.

Dopo essersi intrufolati nell’abitazione, utilizzando le uniche due motivazioni per cui la legge consente alle Forze dell’Ordine di compiere perquisizioni di propria iniziativa, hanno costretto le vittime a chiudere le porte della dimora. All’istante si sono rivolti al capofamiglia, urlando:” Stai zitto, siamo i Carabinieri”. La minaccia è stata così forte, da causare all’ uomo un malore. Imperterriti, con un trapano, hanno smontato una cassetta e ne hanno rubato il contenuto. Il bottino è pari a 5 mila euro in contanti e ben 6 orologi, marchiati Rolex e Cartier.

I ladri sapevano già cosa fare e dove dirigersi. Conoscevano, infatti, la posizione della refurtiva. Come? Grazie alle informazioni raccolte da un loro aiutante. Lo scorso Luglio, la vittima era stata perquisita per via di una presunta auto rubata.

Non si tratta del primo colpo per gli agenti. I due, infatti, erano agli arresti domiciliari con l’accusa di essersi intrufolati in un altro appartamento con la stessa dinamica. Al tempo, incassarono ben 36 mila euro. Non hanno agito soli, ma con l’aiuto di altri 2 uomini, un croato ed un marocchino. Tutti sono stati raggiunti da una misura cautelare per rapina pluriaggravata in concorso.