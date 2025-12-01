lunedì, Dicembre 1, 2025
Calcio

Roma 0-1 Napoli, Gasperini sbotta nel post partita: “L’entrata in scivolata così è sempre fischiata”

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Gian Piero Gasperini fonte foto: By Roberto Vicario - R. Vicario, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3738109
Gian Piero Gasperini, al termine della sfida dell’Olimpico contro il Napoli, non ha nascosto tutta la propria amarezza per l’esito della gara. L’allenatore della Roma ha infatti contestato l’episodio che ha portato al gol decisivo degli azzurri, sottolineando come sulla rete fosse presente un presunto fallo ai danni di un suo giocatore, non ravvisato dal direttore di gara né dal VAR.

“Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti. L’entrata in scivolata così è sempre fischiata”.

Nel suo commento post-match, Gasperini ha inoltre evidenziato come il Napoli non abbia offerto una prestazione brillante, apparendo “sottotono e lento nella costruzione del gioco”. Pur riconoscendo la qualità della rosa azzurra, il mister romanista ha tenuto a rimarcare che la sua squadra avrebbe meritato un risultato diverso, soprattutto per l’intensità e la determinazione mostrate dal primo all’ultimo minuto.

“Come si spiegano le sconfitte in ogni scontro diretto? Sono state partite diverse, e con Inter e Juve ci sono stati episodi da rigore. Col Napoli abbiamo giocato più sottotono, ma il ritmo è stato lento anche da parte degli azzurri, con una gara sicuramente non molto bella a livello generale. Non avevamo l’energia giusta e ci dispiace”.

