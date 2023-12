Roma 2-0 Napoli, tracollo Mazzarri: dopo la sconfitta arriva una notizia ancora peggiore

Ennesima sconfitta ed ennesima prestazione deludente del Napoli campione d’Italia. La squadra di Walter Mazzarri ha concluso la partita senza mai tirare in porta ed ha condotto una prestazione dove il migliore in campo è stato il portiere Alex Meret che ha salvato in diverse occasioni gli azzurri da un tracollo ancora peggiore.

Più della sconfitta, dopo la partita contro la Roma, arriva una notizia ancora peggiore: il Napoli è scomparso. Dopo il ritorno di Walter Mazzarri, in città, era ritornato l’entusiasmo e il mister ha provato a trasmettere i suoi sentimenti alla squadra.

Non c’è stato, però, nulla da fare e la squadra gioca anche peggio di quando sulla panchina azzurra c’era Rudi Garcia.

TRACOLLO SSC NAPOLI, DE LAURENTIIS TREMA: ZONA CHAMPIONS A RISCHIO, NATALE AL SETTIMO POSTO

Il Napoli è attualmente al settimo posto in classifica. Una posizione che gli azzurri meritano per quanto fatto vedere in questa stagione. La squadra è spenta, senza motivazione e solo un mercato decente potrà evitare un tracollo che al momento sembra inevitabile.