Roma, a gennaio arriverà un rinforzo in attacco: gli obiettivi

Tra le molte note positive nella Roma di Paulo Fonseca in questo inizio di stagione c’è l’ottimo rendimento del reparto avanzato, che con il nuovo arrivato Pedro, Mkhitaryan e Dzeko ha trovato la sua quadratura.

Le qualità dei tre giocatori sono note a tutti e in campo sembra giochino insieme da una vita, per questo Fonseca in campionato non ha mai cambiato, mentre in Europa League è solito lasciarne fuori due su tre.

Se il sostituto designato di Dzeko è Mayoral, l’unico in grado di sostituire Pedro e Mkhitaryan al momento è Carles Perez, dato che Zaniolo tornerà a marzo e Pastore, di rientro dal problema all’anca, a gennaio finirà nuovamente sul mercato.

La priorità per la finestra invernale, dunque, sarà proprio quella di prelevare un ulteriore elemento nel reparto avanzato che faccia rifiatare i titolarissimi di Fonseca e negli ultimi giorni è già venuto fuori qualche nome.

Sul taccuino degli uomini mercato giallorossi ci sono Stephan El Shaarawy, vicinissimo già in estate, Steven Berghuis del Feyenoord e Bernard dell’Everton.