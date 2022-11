Roma a lavoro per rinnovare Dybala

I giallorossi stanno lavorando per provare a rinnovare il contratto di Paulo Dybala, cercando di togliere la clausola

Paulo Dybala sta mantenendo un rendimento di tutto rispetto con la maglia della Roma. Il calciatore argentino è arrivato quest’estate a zero dopo lunghe trattative, con un contratto abbastanza oneroso per la Roma.

I giallorossi e l’argentino hanno sottoscritto un contratto di 3 anni a 4.2 milioni di euro a stagione più i bonus e una clausola rescissoria abbastanza particolare. 20 milioni di euro di prezzo e si tratta di una clausola che permette alla società di bloccare l’eventuale cessione dell’argentino. La mancata cessione potrebbe essere condizionata dall’aumento di stipendio.

Il possibile nuovo contratto

La Roma sembra intenzionata a prolungare il contratto di Dybala almeno fino al 2026, aumentando lo stipendio e magari spalmandolo su più anni per potersi garantire la Joya al più lungo possibile. L’argentino sta vivendo una buona stagione con 11 partite, 7 gol e 2 assist.

Un contributo incredibile alla squadra, che lo catapulta tra i migliori giocatori di José Mourinho. Per ora gli infortuni sono cosa da poco, anche se si ritrova a poter rientrare potenzialmente soltanto al 20 novembre con 10 partite totali poi saltate. Meno di quanto abbia fatto in infermeria alla Juventus, ma comunque dati preoccupanti. Nonostante ciò, il suo contributo alla squadra è incredibile e la Roma sembra volerlo trattenere a tutti i costi. Il futuro della squadra sembra passare dalla Joya, che dall’anno prossimo potrebbe ritrovarsi a vestire la prestigiosa numero 10 di Totti. Maglia che non ha voluto per questa stagione e che potrebbe vestire nella prossima.