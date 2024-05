Roma: Abraham sul mercato, possibile cessione per Svilar

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, la Roma è in attesa di offerte per Tammy Abraham e potrebbe essere costretta a cedere Mile Svilar per aumentare il budget a disposizione in estate

Daniele De Rossi ha avvertito che la Roma dovrà migliorare “molte cose” per diventare una delle prime quattro squadre della prossima stagione, ma il nuovo direttore Florent Ghisolfi dovrà ancora una volta fare i conti con un budget limitato per le cessioni.

Sky Sport Italia conferma che Romelu Lukaku tornerà al Chelsea, visto che la Roma non lo cederà a titolo definitivo. Ci saranno cambiamenti drastici in avanti: anche Abraham è sul mercato, mentre Paulo Dybala riceverà un’offerta per spalmare il suo stipendio in un accordo a lungo termine, ma resta da vedere se l’argentino l’accetterà. Secondo Sky, i giallorossi prenderanno in considerazione la possibilità di vendere il portiere emergente Svilar per aumentare il budget per le cessioni in estate.

Svilar ai saluti?

Il 24enne è diventato un titolare fisso sotto la guida di De Rossi e la sua cessione produrrebbe una notevole plusvalenza per il club, visto che il portiere è arrivato in giallorosso in trasferimento gratuito dal Benfica nel 2022.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport mercoledì scorso, la priorità della Roma è quella di acquistare un nuovo centravanti in estate. Daniele De Rossi non vorrebbe privarsi del giovane estremo difensore e starebbe spingendo per la sua permanenza all’ombra del colosseo. Tutto, però, resta nelle mani della società. Per arrivare a grandi acquisti serviranno grandi sacrifici, specialmente senza la Champions.