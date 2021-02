Roma ad un passo da Musso: operazione sui 30 milioni di euro

Juan Musso potrebbe essere il nuovo portiere della Roma a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riporta todofichajes.com, i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con l’Udinese per il trasferimento a titolo definitivo.

Il noto portale rivela anche le cifre dell’operazione che dovrebbe portare il portiere argentino nella capitale, operazione che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

L’estremo difensore approderebbe in giallorosso per fare il titolare al posto di Pau Lopez, che, nonostante stia trovando spazio nelle ultime uscite, non ha convinto la dirigenza americana e sembra destinato all’addio.

Da risolvere c’è anche la questione del secondo portiere. Mirante è in scadenza di contratto a fine stagione e se non dovesse arrivare il rinnovo la Roma lo perderà a parametro zero.

Inizialmente la società capitolina sembrava andare in questa direzione, ma nelle ultime settimane si starebbe riflettendo sulla possibilità di rinnovargli il contratto. In tal caso il ruolo di Mirante sarebbe quello di fungere da spalla a Musso o al portiere che arriverà per giocare titolare.