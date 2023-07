Roma ad un passo da Scamacca

La Roma punta a una stella per rafforzare l’attacco e tutto lascia pensare che Gianluca Scamacca sia a un passo dal diventare il nuovo attaccante dei giallorossi. Dopo un’intensa finestra di trasferimenti, in cui sono arrivati giocatori di qualità a costo zero, la squadra di José Mourinho sta ancora cercando di rafforzare la propria rosa e Scamacca potrebbe essere la chiave dell’attacco

Secondo quanto riportato, l’accordo tra il West Ham e la Roma è praticamente fatto: il 24enne attaccante italiano arriverà in prestito con opzione di acquisto. Scamacca è stato ingaggiato dagli Hammers la scorsa estate per 40 milioni di euro, ma la sua permanenza nel club londinese non è stata del tutto positiva. Ha avuto una stagione difficile, con appena 16 presenze in Premier League e tre gol.

La Roma è vicinissima ad ingaggiarlo

La Roma sarebbe disposta a pagare quasi 5 milioni di euro per il prestito di Scamacca e avrebbe un’opzione di acquisto per 22 milioni di euro, che diventerebbe obbligatoria se la squadra di Mourinho si qualificasse per la Champions League nella prossima stagione. Questa clausola è senza dubbio un segno della fiducia del club giallorosso nelle potenzialità dell’attaccante italiano.

L’arrivo di Scamacca sarebbe un’ottima notizia per la squadra romana, soprattutto se si considera il lungo infortunio subito da Tammy Abraham nella finale di Europa League, che lo terrà fuori gioco per diversi mesi. Con l’imminente arrivo di Scamacca, Mourinho avrebbe un attaccante garantito per guidare la prima linea e fornire gol e pericoli nell’area di rigore avversaria.

Il futuro di Gianluca Scamacca alla Roma sembra essere più vicino che mai e il suo arrivo sarebbe una grande spinta per la squadra che punta a competere ad alto livello sia in Serie A che nelle competizioni europee. I tifosi della Roma seguiranno con attenzione gli sviluppi della situazione e attendono con ansia di vedere l’attaccante italiano vestire la maglia giallorossa e dimostrare tutto il suo talento in campo.