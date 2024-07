Roma, addio ad Huijsen: accordo con il PSG

Il Paris Saint Germain ha accettato la sconfitta nell’inseguimento di Leny Yoro del Lille e si sarebbe fiondato su Dean Huijsen della Juventus

Secondo quanto riportato dal giornalista di RMC Sport Fabrice Hawkins, il PSG si starebbe concentrando sul difensore centrale della Juventus Dean Huijsen. Yoro è stato l’obiettivo prioritario dei parigini per rinforzare la difesa. I campioni della Ligue 1 si sono avvicinati a gennaio, ma senza successo.

Il LOSC voleva assolutamente trattenere il difensore centrale per la prossima stagione di UEFA Champions League e quindi una partenza è stata categoricamente esclusa, con grande frustrazione del Paris Saint Germain, che sapeva di dover affrontare una maggiore concorrenza in estate, così come infatti è stato. Il Real Madrid sta avanzando nella trattativa per l’ingaggio del giovane centrale francese e quindi un trasferimento al Parco dei Principi appare sempre più improbabile. Il giocatore potrà scegliere: andare al Real Madrid a parametro zero la prossima stagione, è in scadenza nel 2025, o trasferirsi immediatamente al Manchester United che è in fortissima pressione.

Trattativa complicatissima, con la Roma che si allontana da Huijsen

Al contrario, sembra che il Paris Saint Germain si stia concentrando su Huijsen. Il giovane difensore centrale spagnolo, che nella scorsa stagione è stato prestato per sei mesi all’AS Roma, ha già accettato di unirsi ai parigini, come riportato da Fabrice Hawkins. Il Paris Saint Germain e la Juventus sono ancora in trattativa per trovare un accordo sul trasferimento del difensore.

I bianconeri non vorrebbero cederlo a cuor leggero, ma cercando di raccimolare il più possibile da un addio del difensore olandese naturalizzato spagnolo. Tutto resta in bilico, con i parigini pronti a soffiare il difensore alla concorrenza. La Roma, però, non sembra sarà nel futuro di Huijsen.