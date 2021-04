Roma-Ajax, le probabili formazioni: Dzeko guida l’attacco, Mkhitaryan e Karsdorp dall’inizio

Le ultime in casa giallorossa in vista della sfida di domani con i Lancieri

Giornata di vigilia in casa Roma, i giallorossi domani saranno attesi dalla gara più importante della stagione contro l’Ajax di Erik ten Hag, valida per la qualificazione alle semifinali di Europa League. Calcio di inizio alle ore 21 e diretta su Sky Sport.

La squadra di Fonseca grazie alla vittoria per 2-1 in Olanda parte favorita, dato che anche in caso di sconfitta per 1-0 si aggiudicherebbe il passaggio del turno. Nonostante ciò, i giallorossi dovranno mantenere alta l’attenzione, l’Ajax è una squadra di alto livello e la partita dell’andata l’ha ampiamente dimostrato.

Fonseca per l’occasione recupera Mkhitaryan, che partirà dal primo minuto così come Karsdorp e Veretout. Out Smalling e Spinazzola, sulla sinistra spazio a Calafiori. In avanti Edin Dzeko. Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

AJAX (4-3-3):Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.