Roma, anche Freuler nella lista degli obiettivi per il centrocampo

Secondo Romanews.eu, nella lista della Roma per rinforzare il centrocampo vi sarebbe finito anche Remo Freuler. Il centrocampista svizzero è d tempo un punto fermo della formidabile atalanta di Gasperini, ma i tempi per un suo trasferimento potrebbero essere maturi.

Nelle ultime uscite infatti il calciatore nerazzurro si è spesso alternato tra campo e panchina, non riuscendo mai a convincere del tutto come accadeva in passato, Le sue statistiche parlano chiaro: Freuler ha collezionato finora 13 presenze, condite da appena 1 gol e macchiate da 4 ammonizioni.

Non un’ottima annata dunque per il centrocampista dell’Atalanta, che potrebbe addirittura cambiare aria già a gennaio. Direzione Roma appunto. Il club capitolino infatti sa bene che l’acquisto di un centrocampista centrale è indispensabile per il proseguo della stagione.

Remo Freuler è ovviamente un profilo molto gradito sia a José Mourinho che alla dirigenza giallorossa. Ciò che più piace del giocatore è la sua grande esperienza totalizzata nel campionato di Serie A. Si tratta dunque di un giocatore pronto, che non richiede alcun periodo di ambientamento.

Le alternative non mancano ma il tempo a disposizione non è molto. Il mercato di gennaio prevede trattative più rapide e le idee devono già essere ben chiare. Le disponibilità economiche della Roma comunque fanno presagire ad un acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto.