Roma, anche il Manchester United su Abraham

I red devils potrebbero fare un tentativo per Tammy Abraham già dalla prossima sessione di mercato. Difficile che il trasferimento avvenga

Una nuova pretendente si fa avanti per Tammy Abraham. Oltre al Chelsea, che ha un diritto di recompra, e Arsenal ora anche il Manchester United potrebbe provare l’assalto per l’attaccante inglese.

I red devils vorrebbero prepararsi all’addio di Cristiano Ronaldo, che a fine stagione potrebbe fare i bagagli. L’asso portoghese è in scadenza nel 2023 e appare probabile che andrà via. L’attaccante giallorosso sarebbe una delle possibili scelte del Manchester United, che però potrebbe ritrovarsi con un nulla di fatto.

Nessuna chance

Circa una settimana fa l’attaccante ha aperto ad un addio, dicendo: “Sono felice qui. La squadra è buona. Il manager è bravo. Così come i tifosi e la città. Sono felice, ma ovviamente non si può mai sapere cosa ti riserva il futuro. Solo Dio lo sa davvero”.

Il calciatore è improbabile, però, vada al Manchester United. Il Chelsea detiene la clausola sulla recompra e pagando 80 milioni di euro potrà prendere il calciatore dalla prossima estate. I red devils faranno sicuramente un’offerta a gennaio, ma a stagione in corso appare improbabile un trasferimento.

La Roma cederà un attaccante probabilmente, ma non sarà l’inglese. Ad uscire è probabile sia Shomurodov, direzione Torino. I granata lo vogliono per il loro attacco e per sostituire Belotti, andato proprio alla Roma. Difficile che per ora Abraham si muova, con la Roma che vuole godersi il calciatore finché può. In estate la partenza appare scontata.