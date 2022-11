Roma, Aouar potrebbe finire al Milan

Houssem Aouar sembrerebbe poter ritrovarsi a finire clamorosamente al Milan. La Roma, però, sembrerebbe intenzionata a provarci fino alla fine

Houssem Aouar è nel mirino dei grandi club europei da tempo e con la scadenza imminente di contratto sembra arrivato il momento per lui di cambiare aria. Già a gennaio sembra destinato ad andar via dalla Francia, specialmente perché il Lione vorrebbe monetizzare.

Il calciatore è da tempo nel mirino della Roma di José Mourinho, che però sa che non sarà facile. Specialmente perché sul centrocampista ci sono anche Juventus e Milan, che sono decisamente due squadre da non sottovalutare sul mercato. I rossoneri sembrano aver già pronta la mossa, infatti.

Pronta l’offerta

Per arrivare al talento franco-algerino i rossoneri sarebbero disposti a pagare 8 milioni di euro al Lione, cifra che potrebbe bastare. La Roma e la Juventus, però, sembrano intenzionate a provarci fino alla fine e non si daranno per vinte. Il calciatore piace e non poco e la volontà sarebbe quella di prelevarlo ad ogni costo.

Nel caso in cui Aouar dovesse andare al Milan, però, i giallorossi avrebbero già altre alternative. Più che alternative si parla di prime scelte. Infatti nel mirino ci sarebbe primariamente il ritorno di Davide Frattesi, che sembra piacere molto di più rispetto al centrocampista francese. Un ritorno del giocatore azzurro sarebbe gradito sia da lui stesso che dalla società capitolina, che potrebbe ritrovarsi ad avere in rosa un centrocampista che già conosce. Tutto è rimandato a gennaio, con vista sul mercato estivo.