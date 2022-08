Roma, attenta! Gli inglesi ti soffiano Senesi!

I giallorossi sembrano voler acquistare il difensore del Feyenoord, ma negli ultimi giorni sembra farsi forte la candidatura di una squadra inglese

Continua il mercato giallorosso, con il post operazione Wijnaldum che si prospetta scoppiettante. La Roma sembra intenzionata a chiudere almeno un altro paio di colpi, con il primo che sembrerebbe essere Andrea Belotti.

Con l’ex capitano del Torino c’è già l’accordo per un contratto quadriennale da 2.5 milioni di euro a stagione, ma ora resta da formalizzare l’uscita di Eldor Shomurodov. Il calciatore uzbeko è voluto dal Bologna e c’è la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. I capitolini, però, devono cercare anche un centrale con uno degli obiettivi che sembrerebbe essere a rischio.

L’argentino piace in Premier

Marcos Senesi è da tempo obiettivo di Roma e Napoli. I giallorossi sono consci della possibilità che il Napoli si reinserisca, nonostante il raffreddarsi della pista dopo l’arrivo in Campania di Kim Min-Jae, ma sembra esserci una minaccia ben più grande. Il Bournemouth, infatti, dopo aver soffiato Neto proprio al Napoli – operazione in via di definizione – sembra intenzionato ad acquistare anche il difensore argentino in forza al Feyenoord.

Il giocatore ancora non si è espresso, ma il club olandese chiede circa 15 milioni di euro per poterlo far partire. L’inserimento dei Cherries rischia di rendere più difficile la trattativa, con il club di Eredivisie che potrebbe sfruttare il tutto per pompare il prezzo. La Roma non sembra intenzionata a scatenare eventuali aste e non dovesse arrivare il giocatore si butterebbe su altri obiettivi.