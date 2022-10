Roma, attenta: la Juventus si inserisce per Dalot

Anche i bianconeri sarebbero interessati al cartellino di Diogo Dalot del Manchester United, in uscita per la prossima scadenza di contratto

Terzino destro, sinistro e esterno destro di centrocampo. Diogo Dalot può fare molti ruoli, cosa che lo rende molto appetibile sul mercato. Calciomercato che probabilmente già dalla prossima sessione vedrà scatenarsi il caos più totale per il calciatore.

La voglia di rinnovare il contratto del portoghese manca dalle parti di Manchester, con il giocatore che ora potrebbe tornare in Italia. Tante le squadre su di lui, con la Roma che dovrà ora vedersela anche con la Juventus. Ma non sono soltanto i bianconeri ad essere il pericolo maggiore.

Tanta concorrenza

Per il classe ’99 sembra esserci la fila. Anche il Milan, sua ex squadra, lo rivorrebbe ma non è il solo. Si contano sondaggi anche di Atletico Madrid e Barcellona, che però sarebbero per il momento ben più defilate rispetto alle italiane.

Il calciatore sembrerebbe gradire la possibilità di un ritorno in Serie A, specialmente perché per ora ha mostrato il suo meglio nella stagione passata in rossonero. Intanto i giallorossi ponderano eventuali mosse, consci però che il Manchester United abbia un’opzione per rinnovare automaticamente il contratto del giocatore di almeno un altro anno.

Ten Haag, per ora, non sembra intenzionato a voler esercitare questa clausola e potrebbe monetizzare dalla sua cessione nel mercato invernale di gennaio. Il calciatore vorrebbe trovare più spazio, anche perché è in un momento topico della sua carriera, e la possibilità di ritorno in Italia gli garantirebbe un buon minutaggio in ottica futura.