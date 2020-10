Roma, attesa per Smalling ed El Shaarawy, si complica la cessione di Perotti. Everton su Pau Lopez

Mancano poche ore alla chiusura del mercato e la Roma è ancora un cantiere aperto. In ballo ci sono trattative sia in entrata che in uscita, con la dirigenza che sta tentando di chiudere per Smalling ed El Shaarawy e di piazzare Perotti e Kluivert.

La priorità è l’arrivo del centrale inglese, i giallorossi hanno rilanciato a 15 milioni più bonus e attendono la riposta del Manchester United. Il giocatore sta premendo per sbarcare nella capitale e rifiuterà qualsiasi altra offerta dovesse arrivare. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell’affare.

Accordo raggiunto con Stephan El Shaarawy, il faraone è pronto a tornare in giallorosso ma restano da limare i dettagli con lo Shanghai Shenhua. Probabile l’arrivo in prestito secco con il club cinese che contribuirebbe a parte dell’ingaggio.

In uscita sembra fatta per il passaggio di Justin Kluivert al Lipsia, operazione in prestito con diritto di riscatto tra i 20 e i 25 milioni, diritto che potrebbe tramutarsi in obbligo in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Si è complicato, invece, il trasferimento di Perotti al Fenerbahçe. L’argentino è in Turchia ma il club ha cambiato alcune condizioni contrattuali relative al secondo anno di prestito. L’affare è a rischio.

Difficile anche il trasferimento di Bruno Peres al Parma, dato che difficilmente arriverà un esterno a rimpiazzarlo. Interesse dell’Everton per Pau Lopez, ma il portiere al momento è orientato a restare nella capitale e giocarsi il posto con Mirante.