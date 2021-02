Roma, Austini: “Occasioni persa. Pellegrini è entrato in campo condizionato”

La Roma non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Benevento e perde l’occasione per accorciare sul Milan. I giallorossi nonostante abbiano giocatore circa mezz’ora del secondo tempo in superiorità numerica, non hanno trovato il guizzo per sbloccarla e sono tornati nella capitale con l’amaro in bocca.

Tra i peggiori in campo Lorenzo Pellegrini, al centro delle polemiche per la foto di auguri per il compleanno di Ciro Immobile, gesto non apprezzato da alcune frange della tifoseria.

A soffermarsi sulla questione ci ha pensato stamani il giornalista Alessandro Austini sulle frequenze di Teleradiostereo:

“A Benevento è un’occasione persa, a tutti sarebbe piaciuto vedere un Roma-Milan con l’obiettivo di agganciarlo, anche se avrebbe portato tanta pressione e non so quanto convenga ai giallorossi.

Pellegrini ha ragione a essere amico di Immobile, però conosce l’ambiente, sa che c’è una reazione malata. Quindi poteva evitare, non perché sarebbe stato sbagliato ma per sua tutela. Perché poi succede che entri in campo condizionato come ieri, perché sono certo di questo anche se non ho la prova. Se l’obiettivo era affossare Pellegrini ci sono riusciti”.