Roma, Azmoun idea per l’estate: l’attaccante può arrivare a costo zero

La sessione estiva di mercato si è conclusa da pochi giorni, ma i club restano attivi e studiano i colpi da mettere a segno nei prossimi mesi. Tra questi c’è la Roma, che lavora in ottica gennaio ma non solo.

Il GM Pinto nella sessione invernale proverà a regalare a Mourinho il tanto atteso centrocampista, mentre in estate potrebbe intervenire nuovamente nel reparto avanzato in caso di mancato riscatto di Mayoral.

L’attaccante spagnolo con l’avvento del tecnico portoghese è finito in fondo alle gerarchie e potrebbe lasciare a fine stagione. Motivo per cui Pinto sta monitorando con attenzione la situazione Azmoun.

L’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e ha intenzione di cambiare aria. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo, il giocatore sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero.

La Roma ci pensa e ha già mosso i primi passi con l’entourage. I giallorossi dovranno fare in fretta in virtù della folta concorrenza, in particolare del Milan di Pioli.