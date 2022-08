Roma, Bailly si allontana. Tanganga per Zaniolo?

Eric Bailly si allontana dai giallorossi, con Tanganga che potrebbe essere il possibile nuovo difensore della Roma

Si allontana quasi definitivamente Eric Bailly dalla Roma. Il calciatore del Manchester United si avvicina al Monaco, con i francesi che chiedono ai Red Devils un prestito. Per il momento si tratta, ma il difensore potrebbe presto trasferirsi in Ligue 1.

Intanto i giallorossi cercano un difensore centrale, con Japhet Tanganga che continua a piacere. Il Tottenham vorrebbe inserirlo nella trattativa per Nicolò Zaniolo, ma il difensore inglese potrebbe anche arrivare a prescindere. Gli Spurs sono intenzionati a provarci in tutti i modi per il nazionale azzurro e si aspetta una nuova offerta.

I giallorossi premono per la permanenza

Resta tesissimo il clima in casa giallorossa, con Zaniolo che tiene banco da ormai mesi. Il calciatore ex Inter piace a Juventus, Milan e Tottenham ma le due italiane sembrano essersi fatte da parte. Almeno per ora, Milan e Juventus sembrano virare su altri obiettivi.

Gli Spurs, dunque, restano l’unica squadra intenzionata a spingere, per ora. L’ultima offerta dei londinesi è di circa 40 milioni più il cartellino di uno tra Ndombele e Tanganga. L’agente di quest’ultimo ieri era a Trigoria per parlarne con i giallorossi, ma appare improbabile che la trattativa possa essere semplice.

Gli Spurs chiedono un eventuale controriscatto per il giocatore, cosa che ha bloccato anche la trattativa con il Milan. Rossoneri che, difatti, hanno virato su Diallo del Paris Saint Germain. Una cosa è sicura: se Tanganga arriverà in giallorosso, improbabile possa farlo nell’operazione Zaniolo.