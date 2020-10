Roma-Benevento, le probabili formazioni: out Smalling, fiducia a Dzeko

Aria di tensione in casa Roma a poche ore dalla sfida di stasera all’Olimpico con il Benevento, nel gruppo di Fonseca è risultato positivo Riccardo Calafiori e la squadra stamani si sottoporrà ad un giro di tamponi per verificare se ci siano altri positivi.

Nel frattempo il tecnico portoghese sembra orientato a confermare la formazione vista nelle ultime settimane. Ai box Smalling per una distorsione al ginocchio e Diawara, ancora positivo. In difesa spazio a Mancini, Kumbulla e Ibanez, sulle fasce confermati Santon e Spinazzola, in avanti i due trequartisti alle spalle di Dzeko saranno Pedro e Mkhitaryan.

In casa Benevento Inzaghi studia l’undici da mandare in campo, il tecnico non può contare su Viola, Moncini e Barba, ballottaggio tra Maggio e Foulon, con il secondo favorito. In avanti Roberto Insigne, Lapadula e Caprari.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi