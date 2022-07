Roma, bisogna vendere. Cristante resta

Bryan Cristante resterà a Roma, José Mourinho vorrebbe trattenerlo per renderlo uno dei perni della prossima stagione. Servono però delle uscite

La Roma ha promesso un lauto aumento di stipendio a Bryan Cristante e cercherà di mantenere la parola data. Si tratta ad oltranza per rinnovare il contratto del centrocampista azzurro, in scadenza nel 2024, ma attenzione a Juventus e Milan.

La Roma, al momento, vuole cedere alcuni giocatori e Cristante ha parecchio mercato. José Mourinho, però, non vorrebbe cederlo anche per via della stima che nutre nei suoi confronti. Cristante si è sempre fatto trovare pronto dal tecnico lusitano, che ha sempre potuto contare su di lui.

Le uscite giallorosse

La Roma, dunque, cercherà di ottenere un discreto tesoretto dalle uscite di alcuni esuberi. Si contano almeno 40 milioni di euro potenziali tra le uscite di Veretout, Villar, Diawara e Perez. La situazione è però complicata.

Jordan Veretout è sicuro della propria partenza, anche se dopo ormai un mese di calciomercato non sembra ancora aver trovato squadra. Su di lui, al momento, ci sono Marsiglia, Nizza e un po’ più defilato il Lione. L’ex Fiorentina piace anche al Napoli, che però sembra aver virato con decisione su Antonin Barak.

Per Gonzalo Villar la situazione è ben differente. La trattativa con il Monza sembra essersi arenata, mentre la Sampdoria non da segni di movimento. Piace in Spagna, ma ancora nessuno ha fatto offerte. Amadou Diawara inizia a diventare una vera e propria grana, visto anche che starebbe rifiutando tutte le offerte. Il giocatore ha estimatori in Francia, Italia, Spagna, Germania e Turchia. Per Carles Perez si aspetta, il giocatore vuole soltanto il Celta Vigo ma il club spagnolo lo vorrebbe unicamente in prestito.