Roma, buone notizie per Fonseca: Dzeko negativo, Smalling torna in gruppo

Il 3-0 sul Parma di Liverani ha messo in luce l’ottimo stato di forma della Roma di Paulo Fonseca, che stamani è tornata al lavoro per preparare la sfida di giovedì in Europa League in trasferta con il Cluj.

Per il tecnico giallorosso stamani ci sono due buone notizie: la negatività al tampone di Edin Dzeko e il completo recupero di Chris Smalling, non convocato con il Parma per i postumi di un’intossicazione alimentare.

A svelare di aver messo le spalle il coronavirus ci ha pensato direttamente l’attaccante bosniaco con un messaggio apparso sui social:

“Finalmente negativo! 🙏🏻💪🏻 Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma 💛❤️“.

I recuperi di Dzeko e Smalling sono fondamentali per Fonseca non solo in ottica Cluj, ma soprattutto in vista del big match di domenica sera al San Paolo con il Napoli di Gattuso. Il tecnico resta in attesa di novità anche per gli infortuni di Mancini e Ibanez, alle prese con piccoli fastidi muscolari.