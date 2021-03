Roma, Calafiori in gruppo, Ibanez tenta il recupero per lo Shakhtar

La Roma è scesa in campo quest’oggi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì con lo Shakhtar di Luis Castro, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

I giocatori che sono stati impiegati nella vittoria sul Genoa di ieri hanno svolto il consueto lavoro di scarico, gli infortunati, invece, hanno lavorato a parte. In gruppo Riccardo Calafiori, che giovedì tornerà tra i convocati.

Qualche speranza anche per Roger Ibanez. Il difensore oggi ha svolto allenamento differenziato ma è probabile che domani rientri in gruppo. Se dovesse rientrare tra i convocati non sarà comunque rischiato dal primo minuto.

Si rivedrà in campo, invece, Kumbulla, assente in campionato per squalifica. Il difensore completerà il reparto difensivo insieme a Smalling e Mancini. La probabile formazione in vista dello Shakhtar:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.