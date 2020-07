Roma, Calafiori non rinnova: Juventus ad un passo

C’è aria di rifondazione in casa Roma. La società giallorossa ha problemi di bilancio, ha sospeso momentaneamente il direttore sportivo Petrachi e il presidente Pallotta attende nuovi investitori per mettersi da parte. Situazione complicata che ha avuto inevitabilmente un impatto sulla squadra, nuovamente sconfitta in campionato ieri dall’Udinese.

Sono tanti i giocatori sul piede di partenza e gli esuberi da piazzare, ma nel calderone finirà probabilmente anche qualche giovane interessante. Stando infatti a quanto riporta Sportmediaset, la Juventus sarebbe ad un passo da Riccardo Calafiori, talento della Primavera giallorossa.

Il difensore è in scadenza di contratto nel 2021 ma non rinnoverà. Sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e Paris Saint-Germain, ma al momento i bianconeri sarebbero in netto vantaggio.

Calafiori da molti era ritenuto l’erede di Kolarov per la corsia di sinistra, ma il suo futuro sembra lontano dalla capitale, soprattutto tenendo in considerazione l’incerta situazione societaria.

Nei prossimi giorni sono attese novità importanti sulla trattativa, vi terremo aggiornati.