Roma, calvario Pastore: niente operazione ma almeno un altro mese di stop

Non sembra avere fine il calvario di Javier Pastore, il centrocampista della Roma era pronto al rientro in campo, ma il riacutizzarsi del problema all’anca l’ha costretto nuovamente ai box e i tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi.

VISITA DI CONTROLLO – Nei giorni scorsi l’argentino è stato controllato da un medico spagnolo, una volta rientrato nella capitale si è recato a Villa Stuart per un nuovo consulto con il professor Zini, che ha escluso l’ipotesi operazione. Si andrà avanti con la terapia conservativa.

TEMPI DI RECUPERO – Il giocatore continuerà a sottoporsi al trattamento per altre due settimane poi si proverà a farlo rientrare in gruppo. L’impressione, però, è che per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno un mese, salvo ulteriori complicazioni.

FUTURO – Un vero peccato considerando il buon inizio di stagione del Flaco, impiegato con continuità da Fonseca durante l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. I problemi fisici, però, hanno complicato i piani del giocatore e la società non sembra intenzionata a confermarlo in vista del prossimo anno. A giugno, dunque, la cessione è la strada più probabile.