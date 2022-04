Roma, Carles Perez verso l’addio: possibile futuro in Serie A

L’ultima gara di campionato della Roma è stata risolta in rimonta contro la Salernitana con i gol di Carles Perez e Smalling. Si è trattato di una vittoria importante, che ha consentito agli uomini di José Mourinho di non interrompere la lunga striscia di risultati utili consentiti.

Nelle ore successive al match, del gol dell’ala spagnola se n’è parlato molto. Ancor di più però si parla del destino di Carles Perez, che sembra sempre più distante da Roma. Il minutaggio è infatti scarsissimo, e l’ex Barcellona non sembra dunque far parte del progetto tecnico di José Mourinho.

Tiago Pinto sta così lavorando a fari spenti alla ricerca di una meta per il tesserato giallorosso. Per Carles Perez il mercato non manca, e parecchi estimatori provengono proprio dalla Serie A stessa.

In pole position pare esserci l’Hellas Verona, con Ivan Juric che già si sarebbe esposto favorevolmente all’eventuale colpo di mercato. Il club gialloblù probabilmente dovrà in estate dire infatti addio a Barak, e per tale motivo dovrà acquistarne un sostituto.

Il piano di mercato della Roma prevede in alternativa un’interessante proposta di scambio con il Sassuolo. Da una parte Carles Perez e un ricco conguaglio economico, dall’altra parte Davide Frattesi. Insomma, le idee non mancano. Tra qualche mese i piani di mercato diventeranno più chiari.