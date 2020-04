Roma, Castrovilli il sogno per il centrocampo: Florenzi la chiave

Alessandro Florenzi tornerà nella capitale non appena sarà scaduto il prestito semestrale al Valencia. Quella in Spagna è stata un’avventura non fortunata per il terzino, costretto a fermarsi prima per la varicella e poi causa coronavirus.

A fine stagione il giocatore rientrerà a Trigoria e sarà chiamato a prendere una nuova decisione sul futuro: restare a Roma e cercare di convincere Fonseca a puntare su di lui o andare altrove per trovare continuità in vista Europeo 2021.

Nel caso lasciasse la capitale l’ipotesi più probabile sarebbe l’approdo alla Fiorentina, club che l’ha messo nel mirino da diverso tempo e che già nello scorso gennaio aveva provato a portarlo a Firenze.

La Roma nel frattempo è in forte pressing su Gaetano Castrovilli, centrocampista della Viola e vera rivelazione della nostra Serie A. Il club di Commisso, però, ha blindato i suoi gioielli e difficilmente cederà il giocatore, a meno di clamorose offerte.

Stando a quanto riporta stamani Il Messaggero, il direttore sportivo Petrachi per convincere la Fiorentina starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Florenzi. L’esterno giallorosso potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa.