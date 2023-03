Roma, c’è la fila per Retegui

La Roma dovrà vedersela con altre squadre per poter acquistare Mateo Retegui dal Tigre. Il calciatore sembra in rampa di lancio

Mateo Retegui, nuovo acquisto dell’Italia per la pausa internazionale, ha deciso di sfruttare il suo passaporto italiano per essere convocato dalla Nazionale azzurra. I suoi 23 gol e 3 assist della scorsa stagione non sono passati inosservati a Roberto Mancini, che ha deciso di scambiare il giocatore con l’Argentina per puntellare l’attacco italiano.

In prestito al Tigres dal Boca Juniors, diverse squadre italiane sono già interessate all’attaccante nazionale italiano. Secondo La Gazzetta dello Sport, tre dei migliori club del Bel Paese hanno mostrato interesse per Retegui. Si tratta del Milan e della Roma, entrambe ben piazzate, e dell’Inter, l’ultima arrivata nella corsa al portentoso attaccante.

Gol alla prima

La prima partita è quella giusta per timbrare subito il cartellino. Retegui segna e convincere Mancini, che potrebbe rilanciarlo nuovamente per i prossimi impegni nazionali. Il calciatore alla fine della partita ha dichiarato: “Sono molto felice di aver debuttato sento questa maglia, me l’hanno trasmessa i genitori. Dobbiamo lavorare molto, siamo solo all’inizio. I compagni mi hanno accolto con affetto ma bisogna conoscersi. Il gol? L’ho cercato a lungo ma quel che conta è che possiamo riscattarci nella prossima partita“.

Poi un assist sul mercato, che potrebbe aprire ad un futuro con la maglia della Roma o in Serie A: Spero di giocare in Europa un giorno, anche nel campionato italiano. Oggi però sono un giocatore del Tigre e sono contento di giocare per questa maglia”.