Roma, cessioni per far soldi: Kluivert in Premier, Dybala verso la Spagna?

Il Barcellona continua a cercare sul mercato dei trasferimenti nuove opzioni per rinforzare la propria rosa per la prossima stagione, prestando particolare attenzione alla linea di attaccanti dove il nome di Paulo Dybala appare con forza. Justin Kluivert e il Valencia, invece, sembravano destinati a una relazione calcistica di lunga durata ma non sarà così

Il Valencia ha avuto difficoltà finanziarie ad esercitare l’opzione di acquisto non obbligatoria da 15 milioni di euro imposta dalla Roma, squadra che detiene i diritti federativi di Kluivert. In questa situazione, il Bournemouth è apparso come un’opzione per il giocatore. Secondo MundoDeportivo, i “Cherries” si assicureranno i servizi di Kluivert pagando 11 milioni di euro alla squadra italiana. In questo modo, l’attaccante olandese, che aveva ancora due anni di contratto con la Roma, sarà legato al club inglese fino al 2028. Il pericolo più grande sul fronte cessioni, però, per i giallorossi può essere il possibile addio di Dybala.

Possibile addio?

Dybala, 29 anni, è stato uno dei giocatori più importanti della Roma in questa stagione 2022/2023, arrivato la scorsa estate su espressa richiesta di José Mourinho, che ha saputo sfruttare la migliore versione dell’attaccante argentino, protagonista dell’attacco giallorosso, il quale è consapevole della possibilità di perdere una delle sue stelle per un prezzo irrisorio se non raggiungerà a breve un accordo per il rinnovo, comprensivo di una clausola migliorativa.

Paulo Dybala ha totalizzato 16 gol e 8 assist in 34 partite in questa stagione, il che ha attirato l’attenzione del Barcellona, che sarebbe disposto a rischiare e a investire sul talento del giocatore se si presentasse l’occasione, I 12 milioni di euro sono una cifra più che abbordabile per gli azulgrana nonostante la loro situazione economica, dovendo prima liberare un po’ di massa salariale nella rosa attuale per poter aspirare all’ingaggio del giocatore albiceleste, che sarebbe una delle grandi stelle che Xavi Hernandez avrebbe a disposizione nel 2023/2024.