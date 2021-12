Roma, che feeling con la Premier League: piacciono Maitlans-Niles, Wellen e Loftus-Cheek

Non è più solo un caso: la Roma di José Mourinho continua a guardare in Premier League alla ricerca di nuovi rinforzi che possano completare la rosa giallorossa. Sicuramente a dettare questa tendenza di mercato vi è lo stesso tecnico portoghese, che in terra inglese ha vinto e convinto nel corso della sua carriera.

E così anche per il mercato di gennaio il direttore sportivo Pinto si sta concentrando sulla Premier League per gli acquisti da compiere. Il nome più vicino al momento è quello di Maitland-Niles, per il quale sembra ormai tutto fatto con l’Arsenal.

Un po’ più fredda, ma comunque vivissima, è la pista che porta al giovane Wellens, del Manchester United. Infine sullo sfondo continua a piacere e tanto Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea.

Insomma, tra la Roma e la Premier League sembra esserci un ottimo feeling, con José Mourinho che gradisce molto i calciatori che hanno militato nel campionato inglese. Non a caso nella rosa giallorossa vi sono attualmente 4 giocatori che hanno giocato in Premier: RuiPatricio, Tammy Abraham, Smalling e Mkhitaryan.

A questi va poi aggiunto Jordan Veretout, seppur nella sua partentesi inglese non sia mai stato impiegato. E chissà quale altro calciatore possa aggiungersi alla rosa capitolina già a gennaio, in una sessione invernale che promette scintille.