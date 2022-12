Roma, che intrecci con il Torino! Tanti i giocatori in ballo

Roma e Torino potrebbero ritrovarsi in un vero e proprio vortice per il mercato di gennaio. Tanti i giocatori in ballo

Non solo Eldor Shomurodov a rendere caldissimo l’asse Torino-Roma, che sembra scaldarsi sempre più con il passare dei giorni. Anche altri giocatori sembrano essere in ballo per le due squadre. Su tutti il possibile scambio Kumbulla-Lukic, che potrebbe sistemare molte situazioni all’interno di entrambe le squadre.

Roma e Torino, però, non si limiteranno a questo. Per certi aspetti, i giocatori nel mirino sono quasi gli stessi e da collaboratrici potrebbero ritrovarsi a diventare rivali per il mercato invernale. Shomurodov continua a piacere ai granata, anche se la pista sembra potersi raffreddare in qualsiasi momento.

Questione delicata

I granata, infatti, starebbero pensando anche a M’bala Nzola dello Spezia per l’attacco, cosa che porterebbe fuori dai radar Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko continua a piacere ed è la priorità, ma se non dovesse arrivare i granata avrebbero già pronto il calciatore dei liguri.

Per la fascia destra anche il Torino su Juranovic, così come per la Roma. I giallorossi, però, sembrano poter fare la voce grossa su questo profilo. Il calciatore croato ha un valore ben più elevato dopo il mondiale e il Celtic sembra volerlo spremere fino alla fine. Karsdorp potrebbe partire e i giallorossi reinvestirebbero il tesoretto su di lui. La Roma, però, starebbe guardando anche a Riku Handa del Montedio Yamagata. La tourneè in Giappone sembra aver aperto la questione, ma i giallorossi dovranno capire se si possa arrivare primariamente ad altri obiettivi.