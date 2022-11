Roma che si prepara al doppio colpo per gennaio

La Roma starebbe preparando il doppio assalto a Solbakken e Aouar per il mercato di gennaio. Entrambi potrebbero rafforzare la squadra

La Roma inizia a preparare il mercato di gennaio, con grosse novità in mezzo al campo e non solo. A centrocampo si sta pensando concretamente a Aouar del Lione, centrocampista in scadenza a fine stagione che piace anche ad Arsenal, Juventus e Inter. Il calciatore potrebbe arrivare a prezzi vantaggiosi, ma attenzione perché la concorrenza è forte su questo fronte.

I giallorossi sembrano intenzionati però a provarci fino all’ultimo, per regalare a José Mourinho il calciatore il prima possibile. Alle battute finali anche la trattativa per portare Solbakken nella capitale, battuta la concorrenza del Napoli che non sembra sia intenzionato a rilanciare.

Tanta carne al fuoco

L’obiettivo di Friedkin è quello di dare a José Mourinho tasselli importanti al prima possibile, specialmente perché la società ha grosse aspettative da questa stagione. Il club è in corsa su tutti i fronti e vuole provare anche in questa stagione ad alzare almeno un trofeo.

Lo special one è intenzionato a chiedere almeno anche un difensore, cosa che potrebbe accadere nel mercato invernale. Il primo obiettivo è Ndicka, che però appare complicato. Attenzione a Lindelof del Manchester United, che potrebbe essere l’usato quasi sicuro che Mourinho gradirebbe. Lo svedese non gioca molto a Manchester, tanto che vorrebbe cambiare aria per poter rivitalizzare la propria carriera. Intanto la Roma è intenzionata a rinnovare la rosa, aprendo a nuovi calciatori e puntando ad una crescita sempre più insistente.