Roma, Chiesa è il sogno di mercato di Friedkin: per la Fiorentina può partire

La Roma è tra i club più attivi in queste ultime settimane sul fronte mercato. I giallorossi hanno già ufficializzato l’arrivo di Pedro e sono vicini a riportare Smalling nella capitale, nel frattempo però si continua a lavorare anche sul fronte uscite.

La nuova proprietà americana deve fare i conti con una situazione di bilancio non certo positiva, bisognerà piazzare gli esuberi e sfoltire il monte ingaggi per risollevare le casse, se l’obiettivo sarà raggiunto non è da escludere l’arrivo di un colpo da novanta.

Stando a quanto riportano stamani il QS e La Nazione, nel mirino dei giallorossi c‘è Federico Chiesa, esterno della Fiorentina e della Nazionale di Roberto Mancini.

La viola per rinforzare l’attacco pensa a Marcus Thuram, qualora il giocatore dovesse arrivare, il gruppo Friedkin potrebbe fare un tentativo per Chiesa, che a quel punto potrebbe partire.

Dopo l’interesse di Juventus, Inter e Milan mai maturato in offerte concrete, ora sono i giallorossi a farsi avanti per Chiesa, che, come affermato dal presidente Commisso, sarà libero di partire in caso di offerte congrue al suo valore.