Roma, con Mourinho cambia il mercato: da Matic a Isco fino a Dier, ecco tutti gli obiettivi

L’avvento di José Mourinho cambia i piani della Roma in chiave mercato. L’ossatura della squadra composta dai vari Smalling, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Veretout e Dzeko sarà confermata, ma nei vari reparti saranno inseriti profili di livello.

Per la porta i nomi sono i soliti, in pole c’è Musso, le alternative sono Gollini e Silvestri. La difesa andrà rinforzata e il nome trapelato nelle ultime ore è quello di Dier del Tottenham.

Per la mediana interesse per Matic del Manchester United, mentre dalla Spagna si è parlato del possibile arrivo di Isco dal Real Madrid. Sul taccuino anche Renato Sanches del Lille.

In avanti può arrivare Mata, altro giocatore in uscita dallo United, ma occhio anche a Carlos Vinicius del Tottenham. Tornerà alla base Alessandro Florenzi, ma il futuro è ancora incerto. Stesso discorso per Under e Kluivert.

Sul piede di partenza i vari Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Pastore e lo stesso Santon, nonostante l’ottimo rapporto del terzino con Mourinho.