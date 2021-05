Roma, con Sarri sarà rivoluzione: chi parte e chi resta

Nella prossima estate la Roma partirà da un progetto completamente nuovo. L’addio di Fonseca è una delle poche certezze del finale di stagione e i giallorossi sono pronti a portare nella capitale un tecnico di prima fascia. Tutti gli indizi al momento portano a Maurizio Sarri.

La trattativa con l’allenatore va avanti da tempo e in molti danno l’accordo per raggiunto. Sarri apprezza la rosa giallorossa, ma ha chiesto innesti importanti per plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza.

Prima però bisognerà sistemare il bilancio e cedere i giocatori che non rientrano nel progetto. Via dunque i vari Mirante, Peres, Fazio, Santon, Pastore e Juan Jesus. Difficile anche la permanenza di Dzeko, ma al momento sul futuro del bosniaco c’è poca chiarezza.

Sarri ha chiesto una rosa giovane ma con giocatori esperti a guidare i reparti. Nel suo 4-3-3 i pilastri della difesa sarebbero Smalling e Mancini, con Ibanez in panchina. Sulle fasce Spinazzola e Karsdorp, tra i migliori in questa stagione, saranno confermati.

A centrocampo gli unici inamovibili sono Veretout e Pellegrini, probabile l’arrivo di un regista che faccia partire l’azione, con Villar relegato al ruolo di alternativa. In partenza Diawara. In avanti Mkhitaryan e Zaniolo sulle corsie laterali, mentre per il ruolo di centravanti piacciono Belotti e Milik. Cambierà sicuramente anche il pacchetto portieri, in entrata piace Musso, ma occhio anche a Gollini.