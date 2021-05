Roma, con Xhaka può arrivare anche Koopmeiners

I giallorossi in trattativa per il centrocampista dell'Arsenal e dell'Az. Le ultime

La Roma è tra i club più attivi sul mercato nelle ultime ore. I giallorossi stanno lavorando per rinforzare il centrocampo: i nomi sono quelli di Granit Xhaka e Teun Koopmeiners.

Il centrocampista dell’Arsenal è una richiesta di José Mourinho, che ha affrontato più volte da avversario il giocatore in Premier League. Il club inglese valuta il cartellino sui 25 milioni di euro, ma la Roma punta a chiudere per una cifra vicina ai 20, bonus inclusi.

Passi in avanti anche per Koopmeiners, autore di una stagione di grandissimo livello con l’Az Alkmaar e alla ricerca del salto in una big, come da lui stesso dichiarato ai microfoni di ad.nl:

“Ci penso molto al mio trasferimento. Sono arrivate molte chiamate dai club stranieri e sono aperto su questo. E l’ho detto anche all’allenatore. Non è un argomento che mi distrarrà, ma sto giocando a carte scoperte anche nei confronti dei media. Al momento sto mettendo insieme tutto. Il paese, la città, la lingua, le possibilità per la mia ragazza, l’allenatore. Deve essere perfetto per me”.

Roma è piazza gradita ad entrambi i giocatori, Pinto accelera e prova a chiudere i colpi. Novità importanti sono attese nei prossimi giorni.