Roma, confermata la lesione per Veretout. Dzeko accelera: può tornare giovedì con lo Shakhtar

Arrivato l'esito degli esami per il francese. L'attaccante bosniaco sulla via del recupero

L’esito degli esami a cui si è sottoposto in giornata Jordan Veretout hanno confermato quanto si temeva: il centrocampista della Roma ha riportato una lesione al flessore della coscia destra e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Non una bella notizia per la Roma, che dovrà fare a meno del giocatore per circa un mese, con Fonseca che sarà costretto a lanciare una nuova coppia in mediana. L’ipotesi è l’impiego di Diawara accanto a Villar o di Pellegrini in posizione più arretrata.

Nel frattempo arrivano buone notizie sul fronte Dzeko. Il centravanti bosniaco si è fermato in tempo e, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare prima del previsto.

Dzeko in questi giorni ha svolto terapia a Trigoria e starebbe reagendo in maniera ottimale. La speranza è quella di averlo a disposizione per la gara di andata degli ottavi di Europa League con lo Shakhtar giovedì prossimo.

In tal caso l’attaccante partirebbe comunque dalla panchina, con l’idea di rientrare gradualmente ed evitare di forzare troppo la mano.