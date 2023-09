Roma, Conte per il dopo Mourinho

Antonio Conte potrebbe finire per essere il sostituto di José Mourinho nel momento in cui il portoghese dovesse lasciare la panchina dei giallorossi

Già contatti in corso, ma ancora poco di fatto. José Mourinho sembra avere il fiato alla gola dopo i recenti pessimi risultati della squadra giallorossa, con la Roma che ora starebbe lavorando per il futuro. Negli scorsi mesi, infatti, i contatti già citati sarebbero avvenuti con Antonio Conte, per sondare una possibilità di arrivo nella capitale.

L’ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham avrebbe dato il proprio consenso alla trattativa e sarebbe disposto a sedersi sulla panchina della Roma alle giuste condizioni. Per ora sono solo trattative e possibilità, ma in futuro potrebbe tutto evolversi velocemente.

La conferma

A confermarlo anche Tvplay.it, che ha detto: “A lanciare la ‘bomba’ è stato il giornalista Ilario Di Giovambattista, direttore dell’emittente radiofonica Radio Radio che in diretta ha parlato di contatti avviati tra il presidente Friedkin e Antonio Conte. Il cinquantaquattrenne allenatore salentino è fermo da quasi sei mesi, dal momento in cui si è consumato il divorzio dal Tottenham. Era la fine di marzo e da allora l’ex allenatore di Juventus, Nazionale italiana, Chelsea ed Inter si è allontanato dalle luci dei riflettori scegliendo di dedicare un po’ più di tempo alla sua famiglia. Ma ora Conte ha voglia di rimettersi in gioco, di tentare una nuova avventura e l’opzione Capitale è una delle più accreditate. Ad avvalorare l’ipotesi giallorossa c’è una frase pronunciata nella primavera del 2019 da Conte in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. “Non è ancora il momento giusto, ma sono sicuro che prima o poi allenerò la Roma. È una piazza affascinante, molto stimolante per qualsiasi allenatore con una tifoseria calda e appassionata. So che la Roma è nel mio destino”. A distanza di quattro anni si può dire che non si trattasse di frasi di circostanza“.