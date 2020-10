Roma, coperta corta in avanti: si pesca dagli svincolati?

La Roma chiude la sessione di mercato con il colpo Smalling proprio allo scadere, ma non riesce a trovare un sostituto di Perotti e Justin Kluivert, con il primo sbarcato al Fenerbahce e il secondo al Lipsia.

Proprio il ritardo nella trattativa per il trasferimento dell’argentino in Turchia ha causato il mancato ritorno di El Shaarawy poiché non c’erano i tempi tecnici per chiudere l’operazione.

In attacco la rosa di Fonseca ora è meno coperta dato che, oltre ai titolari Pedro e Mkhitaryan, resta solo Carles Perez come rincalzo sulla trequarti in attesa del recupero di Pastore e di Zaniolo (atteso per marzo).

Possibile però che la società giallorossa decida di guardare anche al mercato degli svincolati per trovare un giocatore che rinforzi il reparto avanzato. Attualmente in cerca di una squadra ci sono giocatori come Gotze, Mirallas e Ben Harfa.

Al momento si tratta di ipotesi, ma non è da escludere che i giallorossi possano farci un pensierino. Il maggior indiziato a trasferirsi nella capitale sarebbe proprio Gotze, già accostato alla Roma qualche mese fa.